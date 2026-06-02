“Creemos que le dieron alguna droga”, dice esposa de tico desaparecido en Colombia

El costarricense desaparecido en Colombia dejó todas sus pertenencias en el hotel donde se hospedaba y ya cumple cuatro días sin comunicarse con su familia.



Los parientes de Alejandro Calderón Hernández confirmaron todo lo que encontraron en la habitación, luego de perderle el rastro el pasado viernes 29 de mayo.



Alejandro y su esposa tienen una tienda virtual; por esta razón es común que ambos viajen a ese país para comprar mercadería.



El viernes, él llegó a Bogotá a las 9:30 a. m. y luego de las 7 p. m. perdió comunicación con sus conocidos. Ellos presumen que pudo haber ocurrido algo.

“Ya él había comprado la mercadería, me mandó una foto de él donde venía con la ropa y en un carro. Sí ingresó al hotel porque me lo confirmaron, yo ingresé antier a la habitación de él y estaba el televisor encendido, el pasaporte, las tarjetas. Yo creo que llegó cansado y salió a comer algo.

“Se quedó en Santa Fe, es un lugar peligroso y eso nos lo dijeron ayer en el Consulado, que lo más seguro en algún lado lo interceptaron, le dieron alguna droga que lo va a tener así durante días y que por ahí puede aparecer pidiendo ayuda. Él ha viajado unas cuatro veces, pero es primera vez que pierde comunicación”, indicó Hellen Calderón, esposa de Alejandro.

La familia ya interpuso la denuncia ante las autoridades colombianas.



Alejandro tiene 42 años y es oriundo de Heredia, donde lo conocen como “Nano”.



La familia se mantiene en espera de información por parte de las autoridades colombianas, así como del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Cualquier información que pueda ayudar con el caso la puede comunicar al 800-8000-645.





