Costa Rica vivió la noche más violenta de su historia: "El asunto está muy complicado"

“Hay una escalada en este tipo de delitos y no es solo en un lugar, es a nivel nacional: en Sámara, en Limón, en Vargas Araya (Montes de Oca); es decir, la violencia se está generalizando. Hay una situación que es ejemplarizante: si se cometen delitos en un lugar y el Estado no es capaz de reaccionar, entra en un estado de confort, y estas son conductas aprendidas. Los delincuentes piensan que matar es una forma sencilla y no punitiva de saldar deudas”, explicó Gerardo Castaing, catedrático y exjefe del OIJ.