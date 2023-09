Costa Rica supera, en nueve meses, cifra histórica de homicidios

“Mientras más población exista, más homicidios van a presentarse y esto hay que evitarlo porque el Gobierno y Seguridad Pública no deben de desarrollar un plan de ‘Costa Rica Segura’, sino de ‘Distrito Seguro’, porque si no lo hacemos así no vamos a recuperar el país. A nivel internacional se considera que el narcotráfico es la madre de todos los delitos y, partiendo de esto, debemos de considerar que si se evita el ingreso de droga van a disminuir los asesinatos”, expresó Castaing.