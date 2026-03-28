Costa Rica registra su cuarto triple homicidio en lo que va de este 2026

El hallazgo de tres cuerpos maniatados que fueron lanzados a un guindo en San Mateo de Alajuela se convirtió en el cuarto triple homicidio que registra Costa Rica en lo que va de este 2026.



El hecho, que se registró en horas de la mañana de este sábado, igualó el récord del año pasado en esa estadística, pues fueron también cuatro los triple homicidios con que cerró el 2025.



En el caso del crimen de esta mañana, las autoridades mantienen acordonada la finca a la que fueron lanzadas las víctimas, quienes fueron encontradas por un peón del lugar.



Al parecer, los tres cuerpos fueron lanzados en el cajón de un pick-up al precipicio.



El vehículo, modelo 2025, está registrado a nombre de un vecino de Barranca de Puntarenas, sin que se tenga conocimiento de si tiene vínculo con el caso.

Todavía no se tiene detalle de las víctimas, pero extraoficialmente se conoce que presentaban múltiples heridas de bala, estaban maniatados y con bolsas en sus cabezas.

Se sospecha que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas criminales.