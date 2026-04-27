Costa Rica extradita por primera vez a un ciudadano a Europa por narcotráfico

El costarricense José Johnny Angulo Fernández, mejor conocido como "John Cadenas", de 54 años, será extraditado este lunes a Italia por el aparente delito de tráfico internacional de drogas.



Angulo se convierte en el primer ciudadano costarricense en ser extraditado a Europa por este tipo de hechos. Su detención fue coordinada entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Embajada de Italia.

“La entrega de esta persona está prevista para el día de hoy, efectivamente. La entrega la hace OIJ-Interpol a las autoridades italianas”, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial ante una consulta de Teletica.com.

El sujeto, vecino de Laurel de Corredores, fue detenido en la Zona Sur del país el 22 de julio de 2025.



El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Corredores, concedió la extradición de "John Cadenas". La decisión fue apelada por la defensa; no obstante, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago rechazó el recurso y autorizó su traslado a Italia, quedando la resolución en firme.



A inicios de abril, el gobierno de Italia presentó a Costa Rica los últimos documentos necesarios para concretar el proceso de extradición. Entre las condiciones se establece que, en caso de una eventual sentencia condenatoria, no se le aplique cadena perpetua o, de imponerse, que la pena no supere los 50 años de prisión, conforme al máximo permitido en territorio nacional.

“Esta persona es muy icónica en el tema criminal y de narcotráfico en el país, se ha investigado por varios momentos y hasta ahora se obtuvieron resultados positivos, él tiene una propiedad en el sector de Punta Burica, fronteriza con Panamá, desde la cual se ha coordinado a lo largo de los años cargamentos de droga que ingresan a este sector de muy difícil acceso.

"Estos cargamentos (de droga) se trasladaban por tierra a la zona Atlántica y desde ahí salían en contenedores desde nuestro país a Europa, llegan hasta un puerto español o por el sector de Livorno en Italia y posteriormente se trasladan hasta Venecia”, indicó Michael Soto, director interino del OIJ, el día de su captura.



