Costa Rica está a una muerte de igualar la cantidad de decesos por consumo de metanol de 2022

“La intoxicación por metanol, un alcohol tóxico, no apto para bebidas, es una de las patologías de más alta mortalidad en urgencias. Al ser una patología no común y con síntomas y signos no específicos, muchas veces se pasa por alto y con esto aumenta su mortalidad. Este es uno de los padecimientos que ante la alta sospecha en la historia clínica y sintomatología se debe de abordar de inmediato con el fin de evitar un desenlace fatal”, explicó Salud.