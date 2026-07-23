Costa Rica entrega a la DEA a supuesto coordinador del Clan del Golfo

Costa Rica entregó este jueves, de forma temporal, a las autoridades de Estados Unidos a un ciudadano colombiano de apellido Céspedes. El hombre es requerido por la Corte Federal para el Distrito Este de Texas por presuntos delitos vinculados con el narcotráfico internacional.

El extranjero es señalado por las autoridades estadounidenses como supuesto integrante del Clan del Golfo. Según la investigación, ejerció funciones de dirección y coordinación dentro de esta organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

Céspedes cumplía una condena de nueve años de prisión en Costa Rica. La sentencia corresponde a delitos contra la Ley sobre Estupefacientes por posesión, almacenamiento y transporte de drogas.

La acusación contra el colombiano fue emitida por un Gran Jurado Federal de Texas. Además, existe una orden de captura vigente en su contra.

La investigación de las autoridades estadounidenses señala que el Clan del Golfo habría mantenido operaciones desde al menos 2008. La organización extendió sus actividades entre Colombia, Centroamérica y Norteamérica.

La entrega temporal se concretó tras las coordinaciones entre la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el Ministerio Público de Costa Rica y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La figura de entrega temporal permite que Céspedes sea trasladado a Estados Unidos para enfrentar el proceso penal. Una vez finalizado el juzgamiento, deberá regresar a Costa Rica para continuar con el cumplimiento de la pena pendiente.

La Fiscalía destacó la cooperación jurídica internacional como una herramienta para combatir el crimen organizado transnacional.

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