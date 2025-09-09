Costa Rica en titulares globales por la muerte de actriz porno Natalia Rae

La muerte de la actriz de cine para adultos, conocida como Natalia Rae, le da la vuelta al mundo: varios medios internacionales hicieron eco de la noticia.



Rae, como se hacía llamar en redes sociales, ya que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la identificó con su verdadero apellido, el cual es﻿ Kowalchuk, falleció el pasado martes 2 de setiembre mientras vacacionaba en suelo costarricense, específicamente en San José.



Yahoo.com, TV Azteca, Diario AS de España, RCN Noticias de Colombia, así como El Milenio y La Razón de México, informaron este martes sobre su repentina muerte a los 33 años.



La Policía Judicial confirmó que la estadounidense falleció en una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, San José, luego de ser encontrada inconsciente por una amiga.

"Según el reporte preliminar, el incidente habría sido generado minutos después de las 2 p. m., por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1, donde se indicaba que, en la habitación de una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, Mata Redonda, San José, la compañera de cuarto de la ahora occisa la habría ubicado inconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades.

"Los investigadores se presentan en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, así como las diferentes diligencias de investigación y, a la hora de realizar la inspección preliminar del cuerpo, observaron que este no presentaba lesiones visibles que hagan presumir una muerte violenta”, indica el OIJ.

El cuerpo de la ahora occisa fue retirado de la Morgue Judicial, el día 4 de setiembre, en horas de la tarde, por una empresa de servicios fúnebres autorizada por sus familiares.

“Se está a la espera de los resultados para determinar la manera y causa de muerte”, agregó el OIJ.

Rae generaba contenido en plataformas digitales para adultos como MyFreeCams, OnlyFans, entre otros.

