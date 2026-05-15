Costa Rica despide al oficial Gerson Rosales, víctima de ataque en Batán

Este jueves, familiares, amigos y compañeros de la Fuerza Pública dieron el último adiós al oficial Gerson Rosales, quien perdió la vida tras un ataque armado ocurrido la tarde del miércoles en Matina, Limón.

Las autoridades confirmaron la detención del tercer sospechoso vinculado con el homicidio. Se trata de un hombre ampliamente conocido por la policía y considerado uno de los principales objetivos de los operativos en la zona.

El ataque se produjo cuando Rosales se encontraba junto a otro oficial, quien sobrevivió al hecho violento. Rosales había sido trasladado recientemente desde la delegación de Bribrí de Talamanca a Matina, donde sus superiores destacaban sus habilidades de liderazgo y compromiso en la lucha contra el crimen.

La muerte del oficial deja a su familia sumida en el dolor. Rosales era padre de un niño de cuatro años y tenía cinco años de casado. En las afueras de la delegación donde prestó servicio durante años, sus compañeros colocaron flores, mensajes y distintivos policiales para rendirle homenaje, describiéndolo como un héroe.

Tras el crimen, las autoridades desplegaron operativos en distintos puntos de Limón. En poco más de 24 horas, los cuatro sospechosos fueron detenidos y quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá definir su situación judicial.