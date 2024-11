Convocan manifestación en OIJ de Nicoya por desaparición de Daniela Escobar hace 36 días

Este jueves, familiares y amigos de Daniela Escobar, desaparecida desde el pasado 15 de octubre, se congregarán frente a las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Nicoya, Guanacaste, para exigir avances en las pesquisas del caso.



La joven, originaria de Sámara, fue vista por última vez cuando salió de un bar en dirección a su casa, en Playa Sámara. Desde entonces, 36 días después, su paradero sigue siendo un misterio, aunque la hipótesis de las autoridades es que murió ahogada.



Sandra Salas, madre de Daniela, conversó con Teletica.com y expresó su profundo dolor e incertidumbre por la falta de respuestas.

La desesperación de la familia los ha llevado a organizar esta manifestación, que iniciará a las 9 a. m., con la participación de personas de Nicoya, Sámara, Torito, Tilarán y otras comunidades cercanas.

“No pueden dejar esta investigación así. Hay que seguir buscándola porque yo sé que a ella me le hicieron daño. Ella no está en el mar como dice el OIJ, yo sé que me le quitaron la vida, pero esto no se puede quedar así”, declaró Salas.