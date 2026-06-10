Contrabandistas pierden ₡15 millones tras decomiso de camión con licor

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron un cargamento de licor valorado en aproximadamente ₡15 millones , luego de interceptar un camión durante un control de carretera en la zona sur del país.

La intervención se realizó tras recibir información sobre varios vehículos que transportaban licor entre Coronado y Dominical. Al ubicar el camión y solicitar la documentación correspondiente, el conductor —de apellido Vásquez— indicó que no contaba con los permisos que acreditaran el transporte legal de la mercancía.

En el vehículo se contabilizaron 5.000 cervezas y 10.000 unidades de otros licores. El caso fue remitido a la Policía de Control Fiscal, que asumió el decomiso y continuará con el proceso judicial correspondiente.

Este operativo representa un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al contrabando de bebidas alcohólicas en la región.