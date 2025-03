“Continúa sedada tras perder las piernas”, cuenta mamá de víctima de accidente en Ruta 27

María Isabel Pereira, de 32 años, fue víctima de un violento accidente de tránsito, el pasado 25 de febrero, cuando un camión la embistió en el kilómetro 39 de la Ruta 27, en Escobal de Atenas, mientras viajaba en su bicimoto.

Como consecuencia del impacto, la joven madre perdió ambas piernas y permanece internada en el Hospital San Rafael de Alajuela.



Su madre, Virginia Pereira Badilla, conversó con Teletica.com y compartió detalles sobre la evolución de su hija y el difícil momento que atraviesa la familia.

A pesar de los avances, Pereira confesó que aún no ha podido visitar a María Isabel debido al dolor emocional que enfrenta.

“Yo todavía no he podido ir donde ella porque tengo mucho dolor en mi corazón y yo sé que si yo voy a verla, voy a explotar, seguro voy a llorar mucho. Yo sé que eso no le hace bien a ella, así que mejor me detengo para no ir hasta que me sienta un poquito más tranquila”, expresó Pereira.