Continúa búsqueda de vecino de Escazú que se perdió en Cerro Pico Blanco

Un operativo de búsqueda se mantiene en el Cerro Pico Blanco, San Antonio de Escazú, tras la desaparición de Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años, reportado como extraviado la noche del lunes. La alerta ingresó a las 10:47 p.m., luego de que se ubicara su motocicleta en uno de los sectores de la zona.



Hasta el momento, los esfuerzos de la Cruz Roja Costarricense y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no han logrado dar con su paradero. En las labores participan aproximadamente 35 funcionarios de la Cruz Roja, con apoyo de unidad canina y equipos especializados de búsqueda y rescate en montaña (ver video adjunto de Telenoticias).



Rodrigo Badilla, quien trabajaba en un centro de venta de repuestos, solía regresar a su casa a la hora del almuerzo. Sin embargo, desde el lunes no contesta llamadas ni mensajes. Sus familiares lograron seguirle el rastro hasta el ingreso al sendero del Pico Blanco, donde fue encontrada su motocicleta y, a pocos metros, un juego de llaves que también le pertenece.



La denuncia fue presentada ante el OIJ, que maneja el caso como una desaparición. Según explicó el rescatista de la Cruz Roja, Minyar Collado, las labores de búsqueda han sido intensas, con recorridos que se prolongaron hasta la madrugada y la participación de 35 rescatistas que cubrieron los senderos más conocidos de la zona.



Collado destacó que el desaparecido conoce bien la montaña, lo que complica el operativo, ya que podría haber tomado diferentes rutas que conectan con sectores como Tabarcia de Mora, Acosta, Aserrí y San Antonio.

Además, explicó que, aunque se utilizan drones con cámaras térmicas, estos no sustituyen el trabajo humano, pues hay zonas de difícil acceso donde la tecnología no llega.



Las condiciones climáticas, hasta ahora favorables, han permitido mantener los esfuerzos de búsqueda sin mayores contratiempos, aunque la baja temperatura en horas nocturnas es un factor de riesgo. La Cruz Roja tiene previsto continuar con las incursiones este miércoles, abarcando nuevos sectores de la montaña.



Los familiares del hombre se mantienen a la espera de resultados mientras avanza el operativo de rescate.







