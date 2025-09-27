Continúa búsqueda de niño de 5 años que cayó a alcantarilla en Purral

Las autoridades mantienen un amplio operativo para localizar a un menor de 5 años que cayó en un sistema de alcantarillado y fue arrastrado por la corriente en Purral, Goicoechea. Hasta el momento, los esfuerzos no han dado resultados positivos.

La emergencia se reportó este viernes a las 6:11 p.m., cuando la madre del niño alertó a un conductor de una plataforma de mensajería, quien de inmediato dio aviso a la Fuerza Pública.

Posteriormente, se activó el Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que permitió iniciar un operativo interinstitucional que se extendió hasta la 1:00 a.m. y se reanudó a las 4:00 a.m. de este sábado.

Los equipos de rescate comenzaron las labores en el río Purral y, ante la fuerza de la corriente, ampliaron la búsqueda hasta el río Torres. En las tareas participan la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos y empresas privadas.

“Se va abarcando todos los puntos, se va sectorizando para que las patrullas vayan descartando áreas”, explicó Marlon Zamora, vocero de la Cruz Roja.

Las labores de búsqueda y rescate continúan.