"Confío en Dios de que todo se va a solucionar", dice Yokasta tras detención de entrenador

Tras la detención de su entrenador por presuntos abusos sexuales contra menores, la boxeadora, Yokasta Valle publicó un pequeño mensaje en su cuenta de Instagram.



Es la primera vez que Valle se refiere a la situación que enfrenta su técnico, Marco Delgado, quien fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el jueves en horas de la mañana en un gimnasio de Escazú.

La pugilista, quien se encuentra fuera del país en este momento, asegura que está enterada del proceso legal, pero que no conoce a fondo los detalles.

“Obviamente estoy enterada de todo lo que está pasando, no me puedo referir al tema porque no sé mucho, pero sí confío mucho en Dios de que todo se va a solucionar y se debe hacer justicia”, indicó la boxeadora.





Lea también Sucesos Esto es lo que se sabe tras la detención de Marco Delgado, entrenador de Yokasta Valle Delgado fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial, este jueves, en un gimnasio ubicado en Escazú

​Por otra parte, el Ministerio Público informó, este viernes, que al sospechoso se le tomó la declaración indagatoria. En este momento, se está realizando la audiencia de solicitud de medidas cautelares en el Juzgado Penal de San Sebastián.

Además, la Fiscalía confirmó que son dos personas las que presentaron denuncias contra del exboxeador, quien permanece detenido.