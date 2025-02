Confesó el robo: indigente admite que vendió perrita robada en Tres Ríos por ₡15 mil

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron al indigente sospechoso de haber robado una cachorra de raza pastor australiano en Cartago.

Según su declaración, vendió al animal por ₡15 mil colones a una pareja en San José.



El robo ocurrió el sábado 25 de enero en una vivienda en Tres Ríos. La cachorra, llamada "Gaia", de apenas cuatro meses de edad, fue sustraída y posteriormente ofrecida en venta en la capital.



Milena García, dueña del animal, relató a Teletica.com que el sospechoso ingresó a su casa a través del río que pasa por la parte trasera de la propiedad.

"Cuando me di cuenta porque la llamaba y no la encontraba, de inmediato inicié una búsqueda en redes sociales y notifiqué a la veterinaria cercana. Una trabajadora me informó que un hombre de pelo colocho y ropa gris llevaba una perrita dentro de un bolso azul por la carretera vieja de Tres Ríos", detalló García.