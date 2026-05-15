Conexión trágica: joven asesinado en Paso Canoas era familia de hombres calcinados hace días
Las autoridades presumen que ambos crímenes estarían relacionados con un supuesto cobro de drogas.
Un joven de 19 años, de apellido Moraga, fue asesinado a balazos la noche del miércoles dentro de un bar en Paso Canoas de Corredores, Puntarenas. Según fuentes judiciales, la víctima tenía parentesco con los dos hombres que fueron ejecutados y posteriormente calcinados dentro de un vehículo hace apenas 11 días en la misma zona.
El ataque ocurrió en cuestión de 17 segundos, cuando un gatillero ingresó al establecimiento y disparó contra el joven, quien había denunciado amenazas de muerte, aunque rechazó ingresar al Programa de Protección a Víctimas y Testigos.
Las autoridades presumen que ambos crímenes estarían relacionados con un supuesto cobro de drogas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que, en casos de homicidio, los gatilleros suelen aprovechar momentos de vulnerabilidad de sus víctimas para ejecutar los ataques.
Paso Canoas, según el OIJ, ha sido históricamente una zona marcada por problemáticas ligadas al narcotráfico, tanto por disputas entre bandas locales como por pugnas con grupos panameños.