Conductora grave tras vuelco de buseta estudiantil en Cartago

Una conductora de buseta estudiantil resultó gravemente herida luego de que el vehículo en el que viajaba volcó la tarde de este martes en el cantón de La Unión, en Cartago.



El accidente se registró a las 3:45 p.m. en la localidad de Calle Mesén. En la buseta viajaban al menos una persona adulta y un menor de edad.



De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la conductora, una mujer de 52 años, fue trasladada en condición crítica al Hospital Max Peralta de Cartago. Además, un menor de 7 años fue llevado en condición estable a la clínica de Tres Ríos.



En el sitio trabajaron unidades de emergencia y tránsito para atender el hecho y restablecer el paso vehicular.



Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.