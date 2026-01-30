Conductor y pasajero intentaron huir corriendo tras mortal balacera en San Sebastián

El conductor y pasajero de un carro intentaron huir corriendo tras un ataque armado contra un grupo de personas que dejó como saldo a dos personas fallecidas.

Los hechos ocurrieron a las 9:44 p.m. de este jueves en San Sebastián, San José.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un automóvil se encontraba estacionado en vía pública, cerca de la rotonda de San Sebastián, con cinco personas a bordo, cuando una motocicleta con dos ocupantes se aproximó al lugar. Los sujetos dispararon en reiteradas ocasiones contra el vehículo y sus ocupantes.



Producto del ataque, el conductor del automóvil, identificado como Gabriel Li Lee, de 19 años, falleció en el sitio. El joven presentaba impactos de bala en el tórax y en las manos, lesiones que le ocasionaron la muerte de forma inmediata dentro del vehículo.



Otro de los pasajeros, Kendall Caicedo, de 20 años, también fue alcanzado por múltiples disparos. Las heridas en el cuello, el tórax y el rostro le provocaron la muerte en la escena, quedando su cuerpo tendido sobre la vía pública.



Un tercer ocupante, un hombre de apellido Benavides, de 28 años, resultó herido y fue trasladado por medios propios al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica. Los otros ocupantes del vehículo lograron huir del lugar tras el ataque.



Los sospechosos se dieron a la fuga y el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

