Conductor se estrella a alta velocidad contra el monumento de León Cortés

El conductor de un vehículo tipo pick-up se estrelló a alta velocidad contra el monumento del expresidente León Cortés, la madrugada de este miércoles en Mata Redonda de San José (vea video adjunto de Telenoticias).

Producto del incidente vial, la estatua sufrió daños en algunas de sus figuras complementarias yen la base. De igual forma, en el incidente vial fue golpeado un poste, lo que afectó el sistema de semáforos en la zona y obliga al personal de la Policía de Tránsito a regular el tráfico por el lugar.

Asimismo, el chofer, de apellido Araica y de 19 años de edad, requirió ser trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios (HSJD), también en San José.

La estructura, develada el 20 de abril de 1952 en un acto que contó con la presencia de más de 50.000 personas, se compone de una base de granito negro y rojo, que tiene la figura de bronce del expresidente en su parte más alta en una pose victoriosa.

El monumento lo completan otras tres figuras: la sabiduría y la prosperidad, personificadas en dos mujeres, así como un león con el escudo de Costa Rica. Precisamente, esta última fue la que recibió la mayor parte del golpe.

Las piezas fueron fundidas por la empresa Lera de Viareggio de Italia, mientras que la construcción del monumento fue realizada por la compañía Dinelli e Hijos de Pietrasanta, también de Italia.

