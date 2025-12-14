Conductor que atropelló y lanzó por los aires a corredor en Guadalupe fue sometido a prueba de alcoholemia

Un corredor murió este sábado tras ser atropellado por un vehículo que invadió la acera en Guadalupe, San José.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a las 12:10 p.m. en vía pública, frente a los tanques del AyA, en el Alto de Guadalupe.

"La víctima, identificada con el apellido López, de 47 años, se desplazaba corriendo por la acera cuando el conductor del automóvil perdió el control del vehículo por razones que aún no están claras, invadió el espacio peatonal y lo atropelló.

"El hombre falleció en el sitio producto del impacto. Al conductor del vehículo se le realizó la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo", confirmó el OIJ.

Un video del incidente, que circula en redes sociales, muestra el momento en que el automóvil ingresa a la acera y golpea directamente al corredor, quien es lanzado por los aires antes de caer al suelo.



El conductor involucrado en los hechos quedó libre y el caso se mantiene en investigación para determinar las causas exactas del accidente.

