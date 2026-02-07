Conductor muere tras chocar contra casa en San Sebastián

Un hombre adulto murió la mañana de este sábado luego de que el carro que conducía colisionara contra una casa en el sector de San Sebastián, en San José.



De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, el incidente se reportó a las 6:12 a.m., cuando unidades de emergencia fueron alertadas sobre una colisión contra una estructura fija.



Al llegar al sitio, los cuerpos de rescate abordaron al único ocupante del automóvil, quien se encontraba dentro del vehículo, tenía múltiples traumas en la cabeza y no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.



En la atención de la emergencia participaron una unidad de rescate y una unidad avanzada de la Cruz Roja.

Las causas que provocaron el accidente no han sido determinadas y quedarán bajo investigación de las autoridades correspondientes.

