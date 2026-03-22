Conductor muere al estrellarse contra columna en cercanías del aeropuerto
Cuando la Cruz Roja llegó al lugar, la víctima se encontraba prensada dentro del carro.
Un hombre murió, este sábado, luego de chocar aparatosamente contra una columna de concreto en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 pasadas las 7 p. m., en el sector de Río Segundo de Alajuela.
"Al lugar se responde con una unidad de soporte avanzado y una unidad especializada. Se ubica a un hombre dentro de un vehículo, prensado, se trabaja para la liberación de este paciente; pero se encuentra sin signos vitales", detalló Sebastián Ramírez, coordinador operativo regional de la Cruz Roja Costarricense en Alajuela.
La víctima no fue identificada por las autoridades; pero la benemérita institución aseguró que tenía unos 30 años.
Se desconocen los motivos por los que el conductor se estrelló de frente contra el objeto fijo.
La escena y la investigación del caso quedaron en manos de los agentes de la Policía Judicial.