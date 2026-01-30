Conductor es acribillado a balazos en solitaria calle de Santa Cruz

Un hombre fue hallado muerto, la mañana de este viernes, dentro de un carro que estaba en una solitaria calle de San Miguel de Diriá, en Santa Cruz, Guanacaste.



De acuerdo con las autoridades, el cuerpo presentaba al menos ocho impactos de bala.



Oficiales de la Fuerza Pública se mantienen custodiando la escena a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y del inicio de las diligencias correspondientes.



La Cruz Roja Costarricense informó que a las 6:10 a. m. atendió el reporte de un hombre adulto herido por arma de fuego. Tras la valoración realizada en el sitio, los socorristas confirmaron que la persona no presentaba signos vitales.



Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada y se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

