Condenan médico a 30 años de cárcel por matar a su esposa con una inyección letal en Liberia

El Tribunal Penal de Liberia, en Guanacaste, condenó a 30 años de prisión a un médico que fue declarado culpable de asesinar a su esposa mediante una inyección letal. El sentenciado, de apellidos Carmona Jaén, recibió la pena este lunes por la mañana tras ser hallado responsable de la muerte de Raquel Arroyo Aguilar.

"El hecho ocurrió el 15 de julio de 2020, cuando el sentenciado engañó a la víctima indicándole que le aplicaría un medicamento por vía intravenosa para ayudarle con la digestión.

"Sin embargo, las pruebas determinaron que la sustancia inyectada contenía benzodiacepinas y difenhidramina, las cuales provocaron la muerte de la mujer", indicó la Fiscalía Adjunta de Liberia.

Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que el matrimonio estuvo marcado por abusos emocionales y patrimoniales ejercidos por Carmona contra Arroyo.

A mediados del 2020, la víctima había manifestado su intención de separarse, lo que habría motivado al acusado a cometer el crimen.



El tribunal impuso una pena de 30 años de cárcel, y mientras la sentencia adquiere firmeza, el condenado permanecerá en prisión preventiva.

