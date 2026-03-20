Condenan a Jeremy Buzano a 79 años de cárcel por femicidio de Nadia Peraza

Este viernes, pasada la 1:30 p. m., en los Tribunales de Heredia, se dio lectura de la sentencia por el femicidio de Nadia Peraza. Los jueces a cargo del proceso condenaron al único y principal sospechoso a prisión.



El Tribunal resolvió, por unanimidad, imponer una pena de 79 años de cárcel contra la expareja de la joven, Jeremy Buzano Paisano, tras encontrarlo culpable de femicidio y otros delitos.

“Se declara a Jeremy Mauricio Buzano Paisano autor responsable de un deltio de femicido (35 años), de 11 delitos de estafa informática bajo la modalidad de delito continuado (bajo las reglas de la penalidad del delito continuado se fija una pena total de 20 años de prisión) y de ocho delitos de suplantación de identidad en concurso material (24 años de prisión en total), todos cometidos en perjuicio de Nadia Peraza.

“Imponiéndosele así una pena total de 79 años de prisión, siendo que bajo las reglas de la penalidad de concurso material que impone el imperativo legal, se fija una pena definitiva de 50 años de prisión. Se ordena la prórroga de prisión preventiva contra el sentenciado por seis meses más”, describió la jueza que leyó la sentencia.

El juez encargado de explicar la resolución señaló que estaba claro que Buzano mató a la joven entre la noche del 22 y madrugada del 23 de febrero de 2024.

“Usted, Jeremy Buzano, mató a Nadia Peraza, usted fue el que la mató entre la noche del 22 y madrugada del 23 de febrero de 2024, eso nos ha quedado absolutamnte claro y ha sido demostrado con contundencia, con una cantidad de prueba enorme que no da lugar a una sola duda que nos haya llevado a suponer que los hechos nos se dieron de esa manera”, dijo el juez.

Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió una semana antes. El 17 de mayo de ese mismo año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizó partes de su cuerpo dentro de una refrigeradora, ubicada donde vivía el sospechoso, y en un cafetal en San Rafael de Heredia. Según la acusación, Buzano, al parecer, descuartizó a la joven tras una discusión y posteriormente ocultó los restos.

