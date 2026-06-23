Condenan a hombre a 35 años por asesinar a reconocida educadora en Nicoya

Un hombre de apellido Sánchez, de 49 años, fue condenado a 35 años de prisión por el femicidio de su expareja, María del Milagro Peralta Ajoy, reconocida educadora de 43 años en Nicoya, Guanacaste.

La víctima fue asesinada de múltiples puñaladas en su vivienda en el barrio El Carmen, Nicoya, en agosto de 2025. Según relató la familia, meses antes ella había terminado la relación, decisión que el agresor no aceptó.

El día de los hechos, un vecino escuchó los gritos y alertó al OIJ. Al ingresar a la casa, las autoridades encontraron el cuerpo de la educadora con múltiples heridas provocadas con un cuchillo.

Horas después, el ahora sentenciado fue detenido en una vivienda cercana, con las manos ensangrentadas.