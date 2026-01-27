Condenan a “Balacera” a 28 años cárcel por asesinar a novia y esconderla bajo la cama

El Tribunal Penal de Heredia condenó a 28 años de prisión a un hombre de apellido Oviedo, conocido con el alias de “Balacera”, tras declararlo responsable del delito de femicidio cometido contra su pareja sentimental.



De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron en enero de 2025 en el sector de Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia, cuando la víctima ingresó a una vivienda junto al imputado. En ese lugar, presuntamente, Oviedo tomó un arma blanca y la hirió en múltiples ocasiones en el tórax y el cuello.



Según lo acreditado durante el proceso, tras confirmar que la mujer no presentaba signos vitales, el encartado habría ocultado el cuerpo debajo de una cama, lo cubrió con sábanas y posteriormente huyó del sitio.



El cuerpo de Maribeth Mondragón, de 35 años, fue localizado el domingo 26 de enero de 2025. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que las heridas provocadas por el ataque le causaron la muerte en el lugar.



El día en que se registró el femicidio trascendió que el imputado, de 39 años, contaba con al menos 15 denuncias previas por violencia contra la mujer y que, pese a ese antecedente, se encontraba en libertad al momento de los hechos.

