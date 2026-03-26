Condenan a 30 años a hombre que asfixió a su pareja mientras dormía en Atenas

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en la muerte de su pareja, ocurrida en Atenas.



El Tribunal Penal de Alajuela dictó la sentencia, este miércoles, luego de que la Fiscalía de la zona acreditara que el imputado, de apellidos Calderón Morales, cometió un delito de femicidio en perjuicio de Selena López Alfaro.

"La relación entre ambos estaba marcada por episodios reiterados de violencia doméstica. En ese contexto, la víctima le solicitó al acusado que abandonara la vivienda que compartían en Santa Eulalia de Atenas, a lo que este respondió pidiendo un plazo de una semana para retirarse.

"No obstante, el 13 de julio del 2025, cuando la mujer se encontraba dormida, el imputado la sujetó por el cuello con fuerza hasta provocarle la muerte por asfixia, según quedó demostrado en el proceso judicial", indicó el Ministerio Público.

Después de lo ocurrido, el hombre se trasladó a la casa de su madre, donde confesó lo sucedido. Posteriormente, familiares alertaron a las autoridades, lo que permitió su detención por parte de la policía.



Mientras la sentencia queda en firme, el condenado deberá cumplir seis meses de prisión preventiva.

