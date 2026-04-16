Condenado a 12 años por robo es sospechoso de intentar asesinar a tres menores en cancha de Purral

Un hombre condenado a 12 años de prisión por robo figura ahora como sospechoso de intentar asesinar al menos a tres menores de edad en una cancha de Purral, días atrás.

El sujeto es padre de una de las víctimas de un triple homicidio ocurrido el año anterior.

Se trata de Marlon Amador, de 54 años, conocido por las autoridades debido a múltiples antecedentes judiciales.

Su historial delictivo se remonta al año 2001, cuando, junto a otro hombre, asaltó una joyería en Pérez Zeledón, hecho por el cual fue condenado a 12 años de prisión.

Según informó el Ministerio Público, Amador figura como sospechoso de un intento de homicidio en perjuicio de varios menores de edad que se encontraban en una cancha de fútbol en Purral.

Ante una consulta de Telenoticias, la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José indicó:

"La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José informó que se trata del caso 26-000516-0053-PE, en el cual fue detenido el viernes 10 de abril un hombre de apellido Amador, como sospechoso de cometer tres delitos de tentativa de homicidio simple y una tentativa de homicidio calificado."

De acuerdo con el OIJ, el hombre al parecer disparó contra un menor de edad.

Según fuentes policiales, el incidente se originó tras un conflicto entre un sobrino de Amador y otros menores, mientras jugaban fútbol. Por razones que aún se investigan, se produjo una discusión.

Posteriormente, Amador habría llegado armado al sitio y disparado contra uno de los menores involucrados. Además, amenazó a otros dos jóvenes que se encontraban en el lugar.

Telenoticias confirmó que el sospechoso ya había sido sentenciado en el pasado por el asalto a la joyería.

Asimismo, proviene de un entorno familiar marcado por la violencia, donde varios allegados han sido víctimas de homicidios vinculados a ajustes de cuentas.

El año anterior, uno de sus hijos fue asesinado en un triple homicidio ocurrido en San Francisco de Goicoechea.

La víctima fue identificada como Marlon Amador Vargas, de 28 años, quien contaba con antecedentes por narcotráfico. Además, había sido pareja de una mujer de apellido Trigueros, señalada como cabecilla de una organización criminal que opera en Purral.

Actualmente, el padre permanece detenido como sospechoso de tres tentativas de homicidio.