“Con todo el dolor del alma”: Familia despide a mujer que murió tras tratamiento estético

La familia de Regina Brumley Kerr expresó su dolor tras el fallecimiento de la docente, ocurrido luego de presentar complicaciones médicas derivadas de una cirugía estética practicada en una clínica privada.



Brumley Kerr laboraba como profesora en el Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres y permanecía internada desde el jueves 22 de enero en el Hospital México, donde finalmente falleció.



La mujer murió el viernes, un día después de haberse sometido a varios procedimientos estéticos en una clínica privada ubicada en San José, entre ellos una abdominoplastía, liposucción en brazos y una lipotransferencia. Tras presentar un deterioro en su condición, fue trasladada de emergencia al centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social.



El fallecimiento fue confirmado por sus familiares a través de redes sociales, medio en el que también se manifestaron mensajes de despedida por parte de amigos y compañeros del centro educativo donde trabajaba.

Brumley Kerr era vecina de Siquirres, madre de familia y funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).





El Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres también se pronunció sobre su fallecimiento.



“Nos solidarizamos con su familia y deseamos la paz que sobrepasa todo entendimiento”, se lee en la esquela publicada.





Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a Medicatura Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de la muerte.

El OIJ investiga este caso como la tercera muerte vinculada a una cirugía estética registrada en el país en menos de una semana.



Este fallecimiento se suma al de una mujer de 48 años, ocurrido el pasado 15 de enero tras una intervención en una clínica ubicada en Rohrmoser, así como al de una mujer de apellido Torres, de 40 años, quien murió el lunes anterior en el Hospital Calderón Guardia luego de presentar complicaciones por una cirugía realizada el 10 de enero en una clínica privada en la zona de Nunciatura.

