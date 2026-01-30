Con sobrevuelo y horas de vigilancia: OIJ decomisa 400 kilos de cocaína escondidos en bodega

Mediante un sobrevuelo y varias horas de vigilancia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó 400 kilos de cocaína que una organización criminal mantenía ocultos en una bodega de una empresa de seguridad en San José.

La droga, valorada en 893 millones de colones, tenía como destino Estados Unidos, donde su precio se duplicaría.

El operativo se retrasó 72 horas luego de que la jueza de turno extraordinario rechazara la petición inicial de la Fiscalía, lo que obligó a custodiar el lugar mientras se resolvía la apelación. Finalmente, tras la autorización judicial, las autoridades allanaron la propiedad y confirmaron el hallazgo.

En el documento presentado por la Fiscalía se detallaba que, durante el sobrevuelo, los agentes observaron a varios sujetos manipulando y contando paquetes rectangulares de color verde, apilados en filas, con características similares a los embalajes de cocaína incautados en otros casos.

La resolución inicial del tribunal señaló que no existían indicios suficientes para presumir almacenamiento de droga en la empresa, por lo que se rechazó la solicitud. Sin embargo, tras la apelación, se autorizó el allanamiento que permitió confirmar la presencia de los 400 kilos de cocaína.

De acuerdo con el OIJ, el uso de bodegas como fachada para el almacenamiento de droga se ha vuelto cada vez más común. Las autoridades continúan investigando a qué estructura criminal pertenecía el cargamento y quiénes fueron los responsables de trasladarlo hasta la bodega.