Con placas policiales, cuatro hombres secuestraron a mujer y pidieron ₡20 millones

Cuatro hombres fueron detenidos tras su presunta participación en un secuestro en el que una mujer adulta fue interceptada mediante un falso retén policial y posteriormente exigida a pagar 20 millones de colones o 3 millones de dólares en bitcoins.

La aprehensión de los sujetos, quienes habrían usado placas policiales verdaderas, pero que se utilizaban en los años 90, se realizó este miércoles por agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José.



Según la Policía Judicial, durante esta mañana se realizaron allanamientos en Gravilias de Desamparados, y en Copey de Cinco Esquinas de Tibás, en San José.

"Los detenidos fueron identificados como Araya, de 53 años; Calero, de 40; Cervantes, de 34, y Vizcaíno, de 27. Uno de los sospechosos, que en apariencia había pertenecido a la Policía Especial de Apoyo (hoy conocida como la UEA), utilizó placas policiales para simular un operativo policial", dijo la Policía Judicial.

Los hechos con los que se les relaciona ocurrieron el 21 de agosto de 2024, cuando la víctima fue obligada a bajarse de su vehículo y trasladada a otro automóvil.

"El vehículo de la mujer fue abandonado posteriormente en Tarbaca de Aserrí. Durante el secuestro, los sospechosos la habrían obligado a comunicarse con su empresa para solicitar el dinero exigido.

"La intervención oportuna de sus familiares y la alerta a Emergencias 9-1-1 permitieron que la víctima fuera liberada en San Rafael Arriba de Desamparados, mientras los presuntos responsables se daban a la fuga", indicó el OIJ.

Municiones para pistola 9 mm.

Durante la diligencia policial, los agentes decomisaron ocho teléfonos celulares, siete radios de comunicación, una pistola, artículos electrónicos, 108 cartuchos de municiones para arma 9 milímetros, un vehículo y dos placas de un cuerpo policial.



Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

