Con pistola en mano, hombre entra a colegio y amenaza de muerte a estudiante en Pérez Zeledón

Un hombre armado ingresó al Colegio Nocturno de Palmares, en Pérez Zeledón, la noche de este lunes y amenazó de muerte a un estudiante.

El incidente, que quedó grabado en video, muestra cómo durante el altercado también se puso en riesgo la seguridad de otros alumnos que estaban presentes en el centro educativo.

Según testigos, los hechos comenzaron con una pelea a golpes contra un estudiante, tras lo cual uno de los involucrados sacó un arma de fuego y lo amenazó directamente. La víctima logró huir, mientras los demás estudiantes grababan la escena entre gritos y expresiones de angustia.

“Ay, Dios, ojalá lo explote. Mate, mate si va a matarlo”, dicen varios estudiantes.

La supuesta víctima corre, pero en un momento dado se devuelve y enfrenta a su agresor: “qué es la vara, dígame qué es la vara mier, venga papi”. El supuesto agresor se va del lugar y le dice: “lo voy a matar”.



Marcela Valverde Porras, directora regional del Ministerio de Educación Pública (MEP), confirmó los hechos.

“El día 1° de septiembre, al ser las 7:15 p. m., la persona directora del Colegio Nocturno de Palmares recibe información por parte de docentes de una presunta amenaza con arma de fuego dentro del centro educativo. La persona directora procedió de forma inmediata a llamar al 911 como parte de la activación del protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia y uso de armas”, dijo Valverde.

Valverde detalló que de forma inmediata llegaron oficiales de Fuerza Pública, quienes revisaron el centro educativo para garantizar que no hubiera ninguna otra amenaza para los estudiantes, pues ya los presuntos sospechosos habían salido del centro educativo.

﻿"Se logra, en acompañamiento con la Fuerza Pública, garantizar la seguridad de las personas estudiantes, quienes posteriormente se autorizan para que se retiren en su transporte estudiantil.

"Se llaman a padres de familia de estudiantes menores de edad y en este momento la persona directora está recabando la información solicitada por la Fuerza Pública en cuanto a revisión de vídeos y la situación propiamente que se dio con el ingreso de estos sospechosos al centro educativo”, comentó Valverde.

Los agresores se retiraron del lugar sin herir a ninguna persona. El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Judicial.