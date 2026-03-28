Con perros y drones buscan a menor de tres años desaparecido en montaña de Dota

Unidades especializadas de Cruz Roja y Fuerza Pública utilizan drones y perros para tratar de encontrar a un menor de tres años que se extravió en una montaña de La Cima, en Dota, zona de Los Santos.

El hecho se registró este sábado cuando el menor se encontraba en el sector junto a un familiar quien en determinado momento perdió de vista al pequeño.

Al sector ya se movilizaron equipos de Búsqueda y Rescate Terrestre, Unidad de Montaña y la Unidad Canina para ayudar con la búsqueda.

Las autoridades explicaron que el pequeño viste pantalón verde, camisa oscura, suéter oscuro y zapatos tipo tenis. Tiene cabello rubio y tez blanca.

Se solicita a la población vecina mantenerse atenta ante la posible ubicación de un niño con estas características y reportar de inmediato cualquier información a los servicios de emergencia.