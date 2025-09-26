Con nervios de “acero”: conductora esquiva por milímetros vagoneta que venía de frente en Ruta 32

Un falso adelantamiento estuvo a punto de convertirse en tragedia este domingo en la Ruta 32, a un kilómetro de la rotonda de Matina.

La imprudencia quedó grabada en video y muestra los segundos de terror que vivió una familia mientras se dirigía de paseo al Caribe Sur. El conductor de una vagoneta invadió el carril contrario, obligando a la conductora Keylin Mora a maniobrar con precisión extrema para evitar el impacto.

“Yo pité, pero él no reaccionó, no se hizo hacia su vía, entonces yo me tiré a la derecha lo más que pude y frené al mismo tiempo, un poco más hacia la derecha y le doy al muro, en el último momento fue que él reaccionó, gracias a Dios no me quedé en shock y pude reaccionar a tiempo”, relató Mora.

Tal como se observa en la grabación, el vehículo de la familia circulaba por el carril habilitado, ya que los trabajos de ampliación de la Ruta 32 mantienen cerrado el otro sentido vehicular en ese tramo.

Ahora, los afectados hacen un llamado a la conciencia de los conductores de vehículos pesados que transitan diariamente por esta vía, para que manejen con precaución y eviten imprudencias que podrían terminar en verdaderas tragedias.