Con machete en mano: así vieron a sospechoso de matar a adultos mayores en Alajuelita

El principal sospechoso de asesinar a una pareja de esposos adultos mayores, en Alajuelita, fue visto en la comunidad portando un machete, según muestra un video de una cámara de seguridad.



El hombre, de nacionalidad nicaragüense, es investigado por el homicidio de Mauren Molina, de 65 años, y su esposo, Antonio Bonilla, de 80, quienes fueron encontrados sin vida el pasado domingo en Finca Lajas, en la comunidad de Santa Marta.

De acuerdo con los vecinos, era común ver al ahora sospechoso caminar por la zona con un machete y, en ocasiones, mostrarse violento.

El sujeto era conocido como “Noel” y, según los reportes, la última vez que lo vieron fue en San Julián de Sarapiquí, por lo que se presume que podría intentar huir hacia Nicaragua.



En el video adjunto a esta nota, se observa al sospechoso caminando, aparentemente después de cometer el doble homicidio, portando el machete que se presume fue utilizado para el hecho.

El individuo realizaba labores agrícolas para Bonilla dentro de su propiedad, y se maneja como posible móvil una discusión relacionada con un trabajo que había realizado.

“Ese joven tenía como dos meses de estar aquí, nosotros lo veíamos siempre pasar, pero ya a los días veíamos que le hacía trabajos a don Antonio. Nosotros le teníamos miedo por la forma en que nos miraba y usaba su cuchillo.

"Ahora nos da miedo salir por si vuelve a aparecer. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp por si vemos algo raro informarlo al OIJ. Al parecer, don Antonio no le gustó un trabajo que este muchacho le hizo y no le quiso pagar; al parecer eso fue lo que detonó el caso”, comentó Verónica Calderón, vecina de los fallecidos.

Este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó la fotografía del principal sospechoso, quien es buscado como presunto responsable del asesinato de la pareja.

Los cuerpos de los ofendidos fueron hallados por una mujer que ingresó a la vivienda el domingo por la mañana, alrededor de las 8:32 a. m. Ambas víctimas presentaban heridas provocadas con arma blanca, según el reporte preliminar del OIJ.

