Con helicóptero y por la playa: así detuvo Fuerza Pública a motociclistas que evadieron retenes

Con un helicóptero y en plena playa de Puntarenas: así detuvieron oficiales de Fuerza Pública a un grupo de motociclistas que trataron de evadir un retén policial la mañana de este domingo en el corazón de la provincia.

La llamativa imagen fue parte de un extenso operativo que el Ministerio de Seguridad y la Policía de Tránsito realizan de manera conjunta en la zona, luego de que la inteligencia policial confirmara que para hoy se tenía prevista una amplia movilización de motociclistas a ese lugar.

“El año pasado ya había pasado esto, que un enorme grupo de motociclistas llegaron a la provincia. Este año, gracias a una labor de inteligencia, nos dimos cuenta de que lo iban a hacer y procuramos tener recurso para mitigar el impacto.

“Ellos vienen sin ningún tipo de permiso y es algo que no se puede permitir”, precisó a Teletica.com el director de Fuerza Pública, Marlon Cubillo.

El helicóptero, sin embargo, no era originalmente parte de este operativo, sino que fue una casualidad que estuviera en la zona.

“El helicóptero se sumó a la labor policial pero no estaba ahí para eso, es parte de un rastreo de las islas cercanas como parte de la operacion antidroga que serealiza desde ayer en la zona, pero lo aprovechamos para que dieran información desde el cielo de dónde estaban y hacia dónde se movían estos motociclistas”, añadió Cubillo.

Hasta la 1 p. m. las autoridades reportaban 27 motocicletas decomisadas y un importante número de boletas realizadas.

El operativo, que reúne a más de 50 oficiales, se concentra en los alrededores de la Ruta 27, el cantón central y los ingresos a este.