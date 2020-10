Con girasoles y globos blancos despedirán a Allison este domingo

Con globos blancos y girasoles, familiares y amigos darán el último adiós a Allison Pamela Bonilla Vásquez.

La familia de la joven organizó una serie de actos que representan la culminación de un proceso bastante doloroso.

Yendry Vásquez, mamá de Allison, confirmó a este medio que la vela se llevará a cabo el sábado. Posteriormente, se realizará una misa en la Iglesia de Ujarrás, en Cartago, a las 11 a. m.





Los restos de la joven serán llevados al cementerio de la comunidad de Birrisito. Tras casi ocho meses desde la última vez que la vieron, ahí será su despedida.

“Es el momento que no esperábamos (...) No sé si lo voy a poder asimilar porque así no era como nosotros la esperábamos”, aseguró la mamá de la joven.

Los familiares llevarán globos blancos y girasoles, además de ir todos vestidos de blanco. Doña Yendry contó que, incluso, mucha gente mandó a hacer camisas y mascarillas con la imagen de su hija.

Al cementerio dejarán entrar únicamente a familiares y amigos con sus implementos de protección personal.