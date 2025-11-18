Con este mameluco, OIJ espera dar con madre del bebé abandonado en basurero de Hatillo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José difundió, este martes, la fotografía del mameluco que vestía el recién nacido abandonado en un basurero de Hatillo, la semana anterior.

El objetivo de dar a conocer la vestimenta que llevaba el menor el día que fue encontrado es con el fin de obtener información que permita ubicar a su madre o familiares.



Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector general a. i. del OIJ, el caso se remonta al pasado miércoles 12 de noviembre, cuando alrededor de las 9 a. m. oficiales de la Fuerza Pública que patrullaban la zona fueron alertados por un ciudadano sobre la presencia de un bebé en los márgenes de una quebrada.

"Los policías lograron ingresar al sitio y rescatar a un menor de entre cinco y siete días de nacido, quien fue trasladado de inmediato a un centro médico para su estabilización y revisión.

"La primera información suministrada por el centro médico confirmó que se trataba de un varón que, al momento de ser encontrado, aún portaba la pinza del cordón umbilical y presentaba la prueba de tamizaje, procedimientos habituales en nacimientos atendidos en centros de salud", comentó Muñoz.

En este lugar se encontró al bebé. ﻿

El recién nacido fue localizado en un lote baldío que funcionaba como basurero clandestino en Hatillo 4, cerca del antiguo Rancho Redondo. Al momento del hallazgo, vestía un mameluco blanco con estampados celestes y amarillos.



Ante esto, la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito solicita a la ciudadanía brindar cualquier información que permita identificar esa prenda o relacionarla con los hechos y dar con sus padres.

Las personas pueden comunicarse con el Centro de Información Confidencial del OIJ al 800-8000-645.



Este lunes, tras una consulta de Teletica.com, el director del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Jiménez, manifestó que el menor continúa en observación y “está evolucionando en excelente condición”.