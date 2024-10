Con dibujos en una pizarra: así explicó Casasola el momento de la desaparición de Keibril

El acusado en el caso de la desaparición de Keibril narró, este jueves, su versión de los hechos ante el Tribunal de Cartago, describiendo con detalles lo que vivió el Domingo Santo (9 de abril) de 2023, día en que la menor de 9 meses desapareció.



Con una serie de declaraciones y un croquis que solicitó realizar frente a los jueces, el acusado insistió en que no tuvo participación en el suceso y explicó los pasos que dio ese día.



“El domingo en la mañana salí en el carro de mi papá a hacer unos mandados al centro de Cervantes”, comenzó el acusado, detallando que fue a varios lugares, incluyendo una gasolinera y un supermercado.



Durante su trayecto, aseguró que la madre de Keibril lo contactó para pedirle unas monedas para comprar gelatinas, un momento que él describe como breve: “Vi a la bebé, les di mil colones, y me fui”, continuó.



El imputado, de apellido Casasola, detalló que luego de completar varias tareas, se dirigió a un punto en Pacayas y allí recibió la llamada de la menor, alertándolo de que algo había ocurrido. Para ese momento ya iba en el carro de él, y no en el de su papá.



“La mamá de Keibril me llamó y me dijo: ‘Casasola, la bebé’, pero luego cortó la llamada”, afirmó.



Al no recibir más respuesta, intentó comunicarse nuevamente sin éxito.



Momentos después, el acusado narró cómo se dirigió junto con Fabiola (abuela de Keibril), su hija (la que tuvo con Fabiola), hacia el lugar donde se encontraba la madre de Keibril. Durante el trayecto, se encontraron con el coche y la cobija de la bebé, abandonados en una curva.



“Detuve el carro, Fabiola recogió el coche y la cobija, y seguimos hasta donde estaba la mamá de Keibril”, dijo Casasola.



Según el acusado, en ese momento cuestionó a la madre sobre lo ocurrido, expresando sus dudas sobre su versión: “Me dijo que le robaron la bebé, que la empujaron y cayó en unas piedras, pero no le creí, y luego me dijo que un hombre con suéter y mascarilla huyó con la menor por un chayotal”, afirmó, destacando que la actitud de la madre no correspondía a la de una persona que hubiera perdido a su hija en esas circunstancias.



A lo largo de su relato, Casasola insistió en que colaboró en todo momento con las autoridades. “Peinamos la chayotera con los oficiales buscando a la bebé”, mencionó, agregando que más tarde, cuando su vehículo quedó atascado en un cañal, la Policía llegó para inspeccionar el carro y sus pertenencias.



“Revisaron mi carro, encontraron el coche y las cobijas de Keibril, pero no había ningún rastro de la bebé”, afirmó Casasola ante el Tribunal.



Durante su testimonio, también mencionó que, tras ser trasladado al Juzgado de Cartago, fue víctima de agresiones por parte de algunos agentes. “Me golpearon para que dijera dónde estaba Keibril, pero no sabía nada”, denunció, señalando que este episodio se extendió por varios días hasta que finalmente fue llevado a su casa, donde se realizó un allanamiento sin encontrar pruebas concluyentes.



Luego de que Casasola relatara su versión de los hechos, inició la etapa de preguntas por parte de la Fiscalía; así como de la abogada defensora del imputado y los jueces.



El sujeto manifestó que no sabe dónde está Keibril y que en ningún momento se llevó a la bebé, como lo dijo la madre de ella en declaraciones al Tribunal.

El debate terminó minutos antes de las 4 p. m. y continuará este viernes, a partir de las 8:30 a. m., con la etapa de conclusiones.