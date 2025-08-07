Con chaleco antibalas y radios: así operaba sospechoso de robos ganaderos en Pococí

Un hombre de apellido Araya, de 37 años, fue detenido este jueves durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí y Guácimo, en el sector de Jiménez, como sospechoso del delito de robo agravado.



Los hechos con los que se le vincula ocurrieron los días 19 y 20 de mayo de este año.

Según la investigación, Araya entró a dos fincas ganaderas, donde, bajo amenazas con arma de fuego, amordazó a las personas presentes. Posteriormente, sustrajo herramientas agrícolas, objetos de valor de las viviendas dentro de las fincas y varias cabezas de ganado.

"El primer robo se registró el 19 de mayo en el sector de Anita Grande de Jiménez, donde se reportó la sustracción de cuatro vacas y seis terneros. Al día siguiente, el 20 de mayo, en calle Los Lirios de Guácimo, se denunció el robo de aproximadamente 20 reses.

"Gracias a los trabajos de investigación realizados por el OIJ, se logró vincular al sospechoso con estos delitos. Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, un chaleco antibalas, munición para arma calibre 22 y dos radios de comunicación", indicó el OIJ.

Cabe destacar que el pasado 5 de junio se realizaron dos allanamientos en Siquirres, donde fue detenido otro sujeto que también estaría implicado en estos hechos delictivos. Este individuo actualmente cumple una medida cautelar de dos meses de prisión preventiva.



El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.

