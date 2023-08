Compañeros de policía fallecido reciben atención psicológica

“Ninguno de los tres compañeros me contestaba, a pesar de todo, un gran esfuerzo de parte del compañero Arguello logra alcanzar el teléfono de otro y logra contestarnos, donde me indica desesperadamente que están prensados, que están mal, que uno está en una situación bastante crítica que llegáramos de inmediato. Le pedí que no se desconectara para estar dándole apoyo e informándole cuando llegara el rescate al punto donde estaban, desgraciadamente se podían escuchar los lamentos y quejidos”, dijo Carlos Jiménez, teniente Fuerza Pública Grecia.