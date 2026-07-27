Como una película de acción: así fue la lluvia de balas para detener a "Diablo"

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un impactante video que muestra los minutos de tensión durante la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”.

Como si se tratara de una película de acción, los agentes se resguardan detrás de dos vehículos mientras reciben una lluvia de balas.

“¿¡Están bien!?” grita un oficial a sus compañeros. “¡Es la Policía, es la Policía!”, repite otro. “Vamos a la izquierda”, ordena un agente mientras intentan repeler el ataque armado (ver adjunto).

En las imágenes también se observa a un miembro del SERT en el suelo, aparentemente herido, siendo atendido por sus compañeros.

Posteriormente, se aprecia a los dos detenidos, alias “Diablo” y alias “Tan”, esposados, mientras los agentes mantienen el resguardo ante la posibilidad de que hubiera más personas dentro de la vivienda.

Por su parte, un tercer sujeto, identificado como alias “Coco Guácimo”, fue abatido y murió tras el enfrentamiento.

La intervención ocurrió el pasado viernes en una finca de San Bernardino de Horquetas, en Sarapiquí. Michael Soto, director del OIJ, informó que ocho agentes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, aunque ya se encuentran fuera de peligro.

Actualmente, “Diablo” y “Tan” enfrentan una audiencia de medidas cautelares.