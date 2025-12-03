¿Cómo puedo evitar una estafa de una falsa agencia de viajes?

La Asociación de Agencias de Turismo pide a la población verificar si la empresa de viajes que contactó tiene permisos de funcionamiento para evitar ser víctima de fraude.



En semanas recientes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó múltiples puntos para detener a una banda dedicada a estafar con falsas agencias de viajes.



Según las autoridades, una agencia de viajes falsa o que no es del todo segura, en muchas ocasiones ofrecen contratos que no son claros.



Además, a veces utilizan ganchos como precios excesivamente baratos o presionan para pagar tan pronto como se pueda. Y procure revisar si otras personas han escrito reseñas sobre la agencia.



Las empresas afiliadas a la Asociación Costarricense de Agencias de Viaje pueden consultarse en el sitio web acav.cr

