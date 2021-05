¡Como en una película! Oficial persigue por alamedas a motociclista en fuga

Diego Castro, oficial de la Policía de Tránsito, persiguió durante varios minutos a un motociclista que evadió un retén policial en Hatillo 8. Ese conductor se dio a la fuga por las alamedas con tal de no ser detenido.



Los hechos ocurrieron entre el 2 y el 5 de febrero de 2021 a las 9 a. m. cuando realizaba, junto a varios compañeros, un operativo de rutina en la Ruta 39 (Circunvalación).

Específicamente, los policías se ubicaban en el sector de Hatillo, con dirección hacia La Uruca.

Video de la persecución:

Según le contó Castro a Teletica.com, al señor se le hizo una señal de parada, pero la omitió. Por eso, de inmediato, se le dio persecución para detenerlo.

El oficial contó, además, que tiene siete años de trabajar para la Dirección General de Tránsito en San José. Muchas veces se ven expuestos a situaciones como estas, pero todo, según dice, es parte de su deber.

“Al conductor de la moto le hice varios partes porque no tenía placas, Riteve, adelantó por la derecha, no llevaba la licencia y circuló por la acera y alameda, lo cual no está permitido. El vehículo, como no andaba placas, se lo tuvimos que quitar y nos dimos cuenta de que no era de él, sino más bien de su suegro; uno a veces piensa que cómo es posible que un señor tenga que pagar las consecuencias de otros”, comentó el tráfico.