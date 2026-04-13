Comisión de Emergencias de Limón entregará ayuda a familias afectadas por lluvias

La Comisión Municipal de Emergencias de Limón anunció que distribuirá víveres y colchonetas a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en la provincia.

Este domingo se realizó la identificación de las zonas con mayor impacto, mientras que en horas de la tarde la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) entregó insumos a las autoridades locales, quienes iniciarán la distribución a partir de este lunes en la mañana.

La ayuda incluye alimentos, artículos de limpieza, colchonetas y frazadas, destinados a las familias que requieren apoyo inmediato.

Entre las comunidades más afectadas figuran Pueblo Nuevo, Envaco, La Colina, Cieneguita y Villa del Mar 1, donde se reportaron daños y necesidades urgentes tras las precipitaciones.

Las autoridades recalcaron que estas acciones forman parte del plan de respuesta y atención a emergencias que se mantiene activo en la región caribeña.