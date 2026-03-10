Colegio se pronuncia tras homicidio de estudiante: “Un momento de profundo dolor”

La comunidad educativa del IPEC Liberia se pronunció tras el homicidio de uno de sus estudiantes y expresó que "atraviesa un momento de profundo dolor”.



Mediante un comunicado, el centro educativo indicó:

“La comunidad educativa del IPEC Liberia atraviesa un momento de profundo dolor. Lamentamos profundamente la pérdida de uno de nuestros estudiantes, una situación que enluta a toda nuestra institución y que afecta de manera muy sensible a familias que forman parte de nuestra comunidad educativa.

“En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestras más sinceras condolencias y nuestra solidaridad a las familias involucradas, a sus compañeros y a todas las personas cercanas que hoy enfrentan este dolor".





En el pronunciamiento también solicitaron respeto durante el proceso que atraviesa la comunidad educativa. “Pedimos a toda la comunidad acompañar este proceso con respeto y sensibilidad”, concluye el mensaje.



Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes cuando dos estudiantes del centro educativo se encontraban en una parada de autobús y, en determinado momento, se produjo una riña entre ambos que terminó en asesinato.



Según confirmó la Policía Judicial, uno de los alumnos resultó con heridas de arma blanca y fue trasladado a un centro médico.

“En determinado momento, ambos habrían tenido una discusión y, presuntamente, el sujeto de 19 años sacó un arma blanca con la que habría agredido en varias ocasiones al joven de 18 años”, indicó la Policía Judicial.

Tras el incidente, la víctima fue trasladada al Hospital de Liberia para recibir atención médica; sin embargo, aparentemente, a las 11:26 a. m. se confirmó su fallecimiento en ese centro médico, producto de una herida por arma blanca en la espalda.



A raíz de lo ocurrido, agentes judiciales iniciaron las diligencias de investigación correspondientes, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



Posteriormente, cerca de las 2 p. m., en el sector del barrio Corazón de Jesús, las autoridades lograron la detención del sospechoso, quien actualmente permanece detenido a la espera de medidas cautelares.

