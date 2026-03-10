Colegio nocturno de Alajuela suspende lecciones tras amenaza de tiroteo

Una amenaza de tiroteo obligó a suspender las lecciones en el Colegio Nocturno Miguel Obregón Lizano, en Alajuela, la noche de este lunes.

Como parte del protocolo de seguridad, las autoridades del centro educativo evacuaron a todos los estudiantes para resguardar su integridad.

De acuerdo con información preliminar, la medida se tomó en medio de supuestas disputas entre bandas criminales del centro del cantón, lo que generaba un riesgo para los colegiales.

El director del colegio confirmó que una llamada anónima fue la que alertó sobre la amenaza, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.