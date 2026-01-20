Colegio de Médicos investiga muerte de mujer durante procedimiento en clínica estética

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica confirmó, este martes, la apertura de una investigación de oficio por la muerte de una mujer en una clínica estética en Rohrmoser, Pavas, San José.

La Fiscalía del colegio profesional inició el proceso tras conocer el fallecimiento de una paciente que, según la información preliminar, se sometía a un procedimiento estético practicado por un médico vinculado a ese centro.

La entidad aclaró que el profesional involucrado sí está incorporado como médico y cirujano; sin embargo, no cuenta con la especialidad en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, formación que exige una preparación académica y práctica específica para este tipo de intervenciones.

La víctima fue identificada como Cinthya Carvajal Guevara, de 48 años, quien murió el pasado 15 de enero.



El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Dr. Elliott Garita Jiménez, explicó que la apertura de la investigación busca determinar si existió una posible violación al Código de Ética Profesional.

“Tenemos la obligación ética y legal de actuar de manera inmediata cuando se tiene conocimiento de una situación en la que pudo haberse presentado una falta al ejercicio profesional. La investigación de oficio permite establecer si hubo responsabilidades y garantiza que la Medicina se practique bajo los más altos estándares de seguridad para el paciente”, afirmó.

Ante este caso, el colegio reiteró el llamado a la ciudadanía para que, antes de someterse a cualquier procedimiento estético, verifique que el profesional cuente con la especialidad correspondiente. Esta información puede consultarse de forma pública y gratuita en el registro oficial del Colegio, disponible en el sitio www.medicos.cr.

Además, la institución recomienda asegurarse de que el procedimiento se realice en un establecimiento autorizado por el Ministerio de Salud, solicitar una valoración médica previa completa y desconfiar de ofertas que prioricen precios bajos sobre la seguridad. También aconseja exigir información clara y por escrito sobre el procedimiento, los riesgos y el manejo de posibles complicaciones.

El Colegio de Médicos recordó que, en el marco del reglamento de perfiles de profesionales en Ciencias de la Salud, emitido en 2019, se ha trabajado en la definición de competencias y alcances del ejercicio médico y de sus especialidades. Este proceso busca fortalecer la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica en el país. Actualmente, el perfil del médico y cirujano está a la espera de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Durante el 2025, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos recibió 22 denuncias por aparentes transgresiones al Código de Ética relacionadas con procedimientos estéticos.

